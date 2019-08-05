2019-08-05T15:23:00+03:00
Происшествия

Автобус из Калининграда попал в ДТП под Саратовом: шестеро пострадавших

Виктор Сергеев
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В Саратовской области в ДТП попал автобус из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Саратовской области.

Авария произошла в понедельник, 5 августа около 6 часов утра на федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Следовавший по маршруту Калининград- Камышин автобус «Вольво» съехал в кювет и опрокинулся.

- Помимо водителя в автобусе находилось 16 пассажиров, шестеро из которых получили телесные повреждения и госпитализированы в лечебное учреждение. По предварительным данным, у всех травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших, двое детей, 2009 и 2013 годов рождение. Четверо пострадавших – жители Камышина, двое – лица с двойным гражданством Германии и России, постоянно проживающие на территории иностранного государства. Автобус принадлежит германской фирме, эксплуатируется подрядной организацией из города Калининграда, - сообщили в пресс-службе саратовского СК.

Сейчас следователи проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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