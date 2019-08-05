2019-08-05T16:14:03+03:00
Происшествия

В Калининграде уголовник отнял у студента велосипед

Ограбление произошло у продуктового магазина на улице Горького
Игорь ОРЕХОВ
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Ночью 3 августа в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району обратился 18-летний студент одного из вузов Калининграда. Юноша сообщил, что возле продуктового магазина на улице Горького он подвергся нападению незнакомца. Который отнял у школяра велосипед, на котором и уехал с места преступления.

- Информация о происшествии и приметы злоумышленника были незамедлительно переданы всем ближайшим патрулям, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - По горячим следам патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 23-летнего горожанина. Похищенный велосипед у него изъят.

При всей кажущейся несерьезности противоправного поступка, наказание за него действующее законодательство предусматривает достаточно суровое. С учетом того, что судимость будет у него уже не первая, грабитель вполне может отправиться за решетку на все 4 года, предусмотренные частью 1 статьи 161 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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