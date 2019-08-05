Стало известно, на каких дорогах Калининградской области установят камеры «Безопасного города»
Передвижные комплексы фотовидеофиксации с 6 по 12 августа установят на восьми региональных дорогах. Места для камер были определены совместно с областным управлением ГИБДД.
Как сообщает пресс-служба комплекса «Безопасный город», камеры будут установлены:
- на 53 километре дороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литвой»;
- на 40 км дороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литвой»;
- на 9 км дороги «Полесск-Большаково»;
- на 23 км дороги «Калининград-Полесск»;
- на 130 км дороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литвой»;
- на 17 км дороги «Калининград-Балтийск»;
- на 22 км дороги «Калининград-Балтийск»;
- на 26 км дороги «Калининград-Долгоруково».
ИСТОЧНИК KP.RU