Стало известно, на каких дорогах Калининградской области установят камеры «Безопасного города»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-05T16:34:08+03:00

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Передвижные комплексы фотовидеофиксации с 6 по 12 августа установят на восьми региональных дорогах. Места для камер были определены совместно с областным управлением ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба комплекса «Безопасный город», камеры будут установлены:

- на 53 километре дороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литвой»;

- на 40 км дороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литвой»;

- на 9 км дороги «Полесск-Большаково»;

- на 23 км дороги «Калининград-Полесск»;

- на 130 км дороги «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литвой»;

- на 17 км дороги «Калининград-Балтийск»;

- на 22 км дороги «Калининград-Балтийск»;

- на 26 км дороги «Калининград-Долгоруково».

ИСТОЧНИК KP.RU