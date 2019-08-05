Задержанный за контрабанду сигарет калининградец пытался подкупить польских пограничников

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-05T16:48:16+03:00

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В Польше задержали калининградца с контрабандными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в Бартошицах. Пограничный наряд остановил «Мерседес» под управлением 60-летнего калининградца. В салоне находились сигареты стоимостью в тысячу злотых.

Мужчина предложил пограничникам забрать контрабандные сигареты, и таким образом, «решить вопрос». Однако в результате ему аннулировали шенгенскую визу, а также предъявили обвинение в даче взятки и отпустили под залог в размере 5 тысяч злотых.

ИСТОЧНИК KP.RU