Похитители калининградца арестованы судом на 2 месяца

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-05T16:51:48+03:00

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Багратионовский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемых в похищении человека.

Напомним, 30 июля в дом жителя поселка Краснознаменское ворвались двое ранее судимых мужчин, избили хозяина и отвели его в сарай, принадлежавший одному из налетчиков. Там подвесили к боксерской груше и принялись в буквальном смысле выколачивать деньги, которые бедняга якобы задолжал своим похитителям. Лишь чудом сельчанин смог освободиться и сообщить о произошедшем в полицию.

Следователь Гурьевского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по Калининградской области ходатайствовал о заключении обоих подозреваемых под стражу. Суд пошел навстречу и отправил киднеперов за решетку на 2 месяца, то есть до 30 сентября этого года. С возможностью продления ареста в последующем.

ИСТОЧНИК KP.RU