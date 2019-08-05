В Калининграде для съемок фильма о лидере группы «Кино» ищут дублера Виктора Цоя

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-05T16:52:12+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки фильма про Виктора Цоя, режиссером которого выступает Алексей Учитель. Киношники активно привлекают массовку из числа калининградцев. На этот раз, как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде», ищут дублера для самого Виктора Цоя.

«Рост 175-177 см, общий размер одежды 44-46, с правами категории «В», умение водить машину на механике», - такие требования указаны в объявлении.

Организаторы уточняют, что очень важно совпадение по росту, размеру одежды и прическе.

- В крайнем случае, предоставят парик, - говорят устроители съемок.

Киносмена намечена на вторник 6 августа.

Напомним, весь август в Калининграде снимают фильм о Викторе Цое. Речь идет о мифологической картине в стиле роуд-муви, рассказывающей о последних днях жизни Виктора Цоя и его последнем пути домой.

Сюжет фильма начинается со страшного ДТП на латвийской автотрассе, в котором гибнет Цой. Собственно, в Калининграде пройдет лишь часть съемок. Киношники будут также работать в Латвии, Санкт-Петербурге и Псковской области.

Главным героем фильма является водитель «Икаруса», в который врезался «Москвич» советской рок-звезды. Шофера сыграет Евгений Цыганов.

ИСТОЧНИК KP.RU