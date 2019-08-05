Прокуратура потребовала от коммунальщиков отремонтировать кровлю в доме на Калязинской
Прокуратура потребовала от управляющей компании отремонтировать кровлю в доме №6 на Калязинской. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Кровля в доме протекает с декабря 2017 года, однако ООО «УК «Мастер дом» не приняла мер к устранению протечек. В результате произошло увлажнение стен чердачного помещения в районе расположения квартиры заявителя.
- В адрес генерального директора ООО «УК «Мастер дом» внесено представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Также на директора компании завели административные дела, которые направлены в мировой суд, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU