2019-08-05T16:58:34+03:00
Общество

Прокуратура потребовала от коммунальщиков отремонтировать кровлю в доме на Калязинской

Виктор Сергеев
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Прокуратура потребовала от управляющей компании отремонтировать кровлю в доме №6 на Калязинской. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кровля в доме протекает с декабря 2017 года, однако ООО «УК «Мастер дом» не приняла мер к устранению протечек. В результате произошло увлажнение стен чердачного помещения в районе расположения квартиры заявителя.

- В адрес генерального директора ООО «УК «Мастер дом» внесено представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Также на директора компании завели административные дела, которые направлены в мировой суд, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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