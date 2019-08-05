Калининградец обворовал подвозившую его пенсионерку
Улучив момент, пассажир вытащил из сумочки женщины 6 тысяч рублей
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В Зеленоградском районе 59-летняя женщина за рулем «Опеля» любезно согласилась подвезти до дома жителя поселка Дубровка. И не заметила, как пассажир влез в ее сумочку, стоявшую между передними сиденьями. Добычей вора стали 6 тысяч рублей наличными. Их пропажу автоледи обнаружила уже когда сама приехала домой.
Сотрудники уголовного розыска райотдела полиции установили личность преступника – оказалось, 35-летний сельчанин уже был судим за имущественное преступление. И теперь вновь может оказаться за решеткой на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU