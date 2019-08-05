2019-08-05T17:32:04+03:00
Общество

В Калининграде оштрафуют предприятия за загрязнение реки Лесной

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде завели административные дела за загрязнение реки Лесной и канала Л-2. Об этом сообщает пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В частности, возбуждено три дела об административном правонарушении в отношении ООО «МБР», ООО «Калининграднефтепродукт» (АЗС Сургутнефтегаз), ООО «Клиника Лазаревой». Кроме этого, в отношении ЗАО «ИНМАР» возбуждено дело за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий.

В министерстве отметили, в этом году будет разработана проектно-сметная документация по расчистке реки Лесной. К работам планируется приступить уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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