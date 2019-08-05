2019-08-05T17:43:06+03:00
Спорт

РФС: Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Казахстана в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Открылась продажа билетов на отборочный матч Чемпионата Европы-2020 Россия - Казахстан, который пройдет 9 сентября в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Билеты можно приобрести на сайте официального билетного оператора мероприятия Кассир.Ru, причем, не более четырех билетов в одни руки.

Матч пройдет на «Стадионе Калининград», начало встречи – в 20645 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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