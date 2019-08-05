2019-08-05T17:58:34+03:00
Общество

На этой неделе в Калининграде будут ремонтировать пять улиц

Виктор Сергеев
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В Калининграде на этой неделе продолжится дорожный ремонт на Липовой аллее, ул. Курортной, ул. Куйбышева, в районе дома № 36. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Начинаются ремонтные работы на пересечении Литовского Вала и Московского проспекта.

На прошлой неделе в областном центре начался капремонт тротуаров по улицам Тельмана, пр. Победы (от ул. М. Расковой до ул. Огарева), по ул. Тургенева (в р-не дома № 29), Интернациональной, Емельянова (в районе дома № 148).

Завершается в городе капитальный ремонт подъезда к парковке у строящейся в микрорайоне Восточном школы со стороны ул. Зорге. Там сейчас идет благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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