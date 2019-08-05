В Калининграде перевозчику амфетамина дали 16 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 19:07 2019-08-05T19:07:00+03:00

Психотропное вещество мужчина вез из Польши в багажнике своего автомобиля

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Калининградский областной суд отправил в колонию строгого режима жителя области, который пытался провезти через границу почти килограмм психотропного вещества «амфетамин».

Дело было в апреле прошлого года. Наркотик общим весом 890, 6 грамма калининградец приобрел в Польше. Специально для этого оборудовав тайник в багажнике своего автомобиля. При въезде в Калининградскую область через международный погранпереход «Мамоново-2» амфетамин был обнаружен и изъят российскими таможенниками. А ранее уже судимый перевозчик вновь загремел за решетку.

- К обстоятельствам, смягчающим наказание, отнесены явка с повинной, активное способствование расследованию преступлений, наличие у подсудимого хронического заболевания, ограничившего его годность к военной службе, и малолетнего ребенка, - прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Следующие 16 лет осужденный проведет в местах, не столь отдаленных. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU