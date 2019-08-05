2019-08-05T19:24:56+03:00
Происшествия

Калининградца избили в очереди за фаст-фудом

Автомобилист всего лишь посигналил оказавшемуся впереди него клиенту ресторана
Игорь ОРЕХОВ
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Конфликт между двумя автомобилистами возник после того как в очереди к ресторану быстрого питания на площади Калинина мужчина, сделав заказ, не отъехал от окошка, а стал ожидать тут же. Следующий в очереди решил посигналить, чтобы дать понять нахалу, что тот здесь не один. Нахал отъехал, но тут же вылез из-за руля, подошел к сигналившему и нанес ему сильный удар в лицо.

Пострадавший зафиксировал полученные травмы в больнице, где выяснилось, что его здоровью причинен легкий вред. После чего направился в полицию. Полицейские установили марку и государственный регистрационный номер автомобиля обидчика горожанина. Выяснилось, что скорым на расправу оказался 39-летний житель Полесского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, возбуждено уголовное дело с перспективой лишения свободы на срок до 2 лет. Стоит надеяться, что в столовой пенитенциарного учреждения полесчанин будет вести себя сдержаннее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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