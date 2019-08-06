Область выделила Гусеву 57 млн рублей на расселение аварийного дома

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-06T10:27:43+03:00

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Региональное правительство выделило администрации Гусева средства на расселение аварийного дома. Соответствующее постановление о выделении денег опубликовано на портале правовой информации.

57,1 млн рублей выделены из резервного фонда для расселения аварийного дома на улице Почтовой,2 при условии софинансирования со стороны муниципалитета в размере 577 тысяч рублей.

Аварийный дом должен быть расселен до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU