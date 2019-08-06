Область выделила Гусеву 57 млн рублей на расселение аварийного дома
.Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделило администрации Гусева средства на расселение аварийного дома. Соответствующее постановление о выделении денег опубликовано на портале правовой информации.
57,1 млн рублей выделены из резервного фонда для расселения аварийного дома на улице Почтовой,2 при условии софинансирования со стороны муниципалитета в размере 577 тысяч рублей.
Аварийный дом должен быть расселен до конца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU