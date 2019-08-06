В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах нет электричества и холодной воды

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-06T11:10:24+03:00

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В Калининграде до 16 часов отключена холодная вода на ул. Беланова 4,6,8,14, до 19 часов – на ул. Киевская 1,17,17б,19,19а,19б,23. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов электричества не будет на ул. Менделеева 2-4,7,9,10а,13 (СОШ № 19),14,15,16,19,21,22,24,26,32, ул. В. Дубинина 1,2,3,5,7,9,11,26, ул. Тенистая аллея 12а,16а18,20а,в, д,г,е,22б,в,г, ул. Лесопильная 73-79, ул. Черепичная 19-19а,21.

До 20 часов свет отключен на ул. Е. Ковальчук 3а-7а, ул. Минина и Пожарского 16.

ИСТОЧНИК KP.RU