В Зеленоградске камеры «Безопасного города» помогли найти пропавшую 9-летнюю девочку из Германии
.Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске камеры «Безопасного города» помогли разыскать пропавшего ребенка. Об этом сообщается на сайте администрации.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа. В районе пляжа «Самбия» потерялась 9-летняя девочка из Германии. При помощи камер и системы громкоговорящей связи ребенка удалось найти.
Также в тот день спасатели разыскали потрерявшегося 10-летнего мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU