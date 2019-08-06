2019-08-06T11:27:04+03:00
Общество

В Зеленоградске камеры «Безопасного города» помогли найти пропавшую 9-летнюю девочку из Германии

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске камеры «Безопасного города» помогли разыскать пропавшего ребенка. Об этом сообщается на сайте администрации.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 августа. В районе пляжа «Самбия» потерялась 9-летняя девочка из Германии. При помощи камер и системы громкоговорящей связи ребенка удалось найти.

Также в тот день спасатели разыскали потрерявшегося 10-летнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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