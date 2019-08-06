В Калининграде в понедельник в ДТП пострадали два мотоциклиста
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 5 августа, в Калининграде произошло два ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на Люблинском шоссе водитель «Фольксвагена» при повороте налево врезался в мотоцикл «Сузуки». В результате происшествия 45-летний водитель мотоцикла госпитализирован.
Вечером на Ленинском проспекте в Калининграде 64-летний таксист при развороте не занял крайнее левое положение и врезался в мотоцикл «Сузуки». В результате столкновения 28-летний мотоциклист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU