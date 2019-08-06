В Советске под колеса погрузчика попал работник предприятия

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-06T11:59:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске под колеса вилочного погрузчика попал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Дорожное происшествия произошло на территории предприятия на улице Маяковского, 35. Водитель погрузчика при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 55-летнего работника предприятия.

В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU