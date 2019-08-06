В Советске под колеса погрузчика попал работник предприятия
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Советске под колеса вилочного погрузчика попал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Дорожное происшествия произошло на территории предприятия на улице Маяковского, 35. Водитель погрузчика при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и наехал на 55-летнего работника предприятия.
В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU