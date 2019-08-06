В Калининграде грузовик врезался в рейсовый автобус, пострадала пассажирка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в результате ДТП пострадала пассажир рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на проспекте Победы. Ехавший в сторону ул. Брусничной водитель грузовика из-за несоблюдения дистанции врезался в пассажирский автобус «МАЗ».
В результате дорожно-транспортного происшествия 69-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU