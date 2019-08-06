В Калининграде грузовик врезался в рейсовый автобус, пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-06T13:04:50+03:00

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В Калининграде в результате ДТП пострадала пассажир рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на проспекте Победы. Ехавший в сторону ул. Брусничной водитель грузовика из-за несоблюдения дистанции врезался в пассажирский автобус «МАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия 69-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU