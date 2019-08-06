Перед судом предстанет калининградец, жестоко изнасиловавший женщину

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-06T13:42:56+03:00

Встретив в подъезде незнакомку, пьяный житель Гусева силой затащил ее к себе домой

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Черняховский межрайонный следственный отдел регионального Управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Гусев. Мужчина обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера с применением насилия.

Ночью 6 декабря прошлого года пьяный гусевец, возвращаясь домой, увидел в подъезде незнакомку. Недолго думая, горожанин затащил 40-летнюю жительницу Озерского района к себе в квартиру и там надругался над женщиной. После чего выгнал ее на улицу.

Потерпевшая смогла добраться до проходной одного из предприятий, сотрудники которого сообщили о случившемся в полицию и врачам, поскольку женщине требовалась медицинская помощь. Позднее судемедэксперты определили, что здоровью жертвы насильника был причинен тяжкий вред.

- На первоначальном этапе расследования обвиняемый вину признал и дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, - рассказала официальный представитель Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - Однако, впоследствии от своих слов отказался.

Однако следователям удалось собрать достаточный объем доказательств для того, чтобы передать уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Гусевским городским прокурором, в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU