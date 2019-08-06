Полиция: С начала 2019 года превышение скорости стало причиной 17 ДТП, в которых погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-06T13:49:42+03:00

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С начала 2019 года в Калининградской области превышение скорости стало причиной 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибли, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Всего с начала года в области было выявлено 376407 административных правонарушений по факту превышения установленной скорости движения.

Превышение скорости стало причиной смертельного ДТП в Нестеровском районе в субботу, 3 августа. На федеральной трассе 18-летний водитель БМВ не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных ранений молодой водитель скончался до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU