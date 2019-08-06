2019-08-06T14:18:33+03:00
Общество

Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

Виктор Сергеев
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Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar.

По данным издания,примерно за час до этого в воздушном пространстве Польши и Литвы, граничащих с российским регионом, пролетел разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США.

Всего, по данным Минобороны РФ, за первую неделю августа у границ страны заметили 39 летательных аппаратов стран НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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