Главврачей калининградских больниц и сотрудников Минздрава уличили в сокрытии доходов и имущества
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Областная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в региональном министерстве здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе предоставили девять главных врачей больниц и 10 гражданских служащих Министерства здравоохранения Калининградской области.
В результате главе министерства прокуратура внесла представление, в отношении сотрудников Минздрава проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU