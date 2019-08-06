Главврачей калининградских больниц и сотрудников Минздрава уличили в сокрытии доходов и имущества

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-06T14:35:12+03:00

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Областная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в региональном министерстве здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе предоставили девять главных врачей больниц и 10 гражданских служащих Министерства здравоохранения Калининградской области.

В результате главе министерства прокуратура внесла представление, в отношении сотрудников Минздрава проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU