Калининградец ввез в регион тысячи литров «левого» алкоголя под видом чистящего средства

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-06T15:41:09+03:00

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В Калининграде полицейские изъяли крупную партию фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Мужчина ввозил на территорию области контрафактный алкоголь и этиловый спирт под видом чистящего средства для ковров. В дальнейшем он продавал алкоголь под продукцией известных в регионе брендов, используя поддельные акцизные марки.

- В ходе обысков в арендованных злоумышленником складах и офисах изъято более 18 тысяч бутылок алкогольной продукции, а также свыше 10 тысяч литров этилового спирта – сообщили в пресс-службе МВД РФ.

На мужчину завели четыре уголовных дела, также с него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU