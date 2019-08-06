Калининградец ввез в регион тысячи литров «левого» алкоголя под видом чистящего средства
В Калининграде полицейские изъяли крупную партию фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Мужчина ввозил на территорию области контрафактный алкоголь и этиловый спирт под видом чистящего средства для ковров. В дальнейшем он продавал алкоголь под продукцией известных в регионе брендов, используя поддельные акцизные марки.
- В ходе обысков в арендованных злоумышленником складах и офисах изъято более 18 тысяч бутылок алкогольной продукции, а также свыше 10 тысяч литров этилового спирта – сообщили в пресс-службе МВД РФ.
На мужчину завели четыре уголовных дела, также с него взяли подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU