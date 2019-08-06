До конца августа в Калининград поступят 29 единиц спецтехники для уборки улиц от снега

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-06T16:29:16+03:00

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Муниципальные предприятия Калининграда продолжают готовиться к зиме. Как сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии глава города Алексей Силанов, до конца августа ожидается поставка 29 единиц специализированной техники.

- На случай обильных снегопадов муниципалитетом разрабатываются и варианты использования техники сторонних организаций, - сказал он.

Сейчас в МБУ «Чистота» находятся 113 единиц техники, из которых 73 единицы являются специализированной техникой для уборки дорог и тротуаров в зимний период. Готовность техники на начало августа составляет свыше 75 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU