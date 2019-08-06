Силанов – о несанкционированной торговле на улицах Калининграда: Надо изымать товар

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-06T16:36:23+03:00

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В Калининграде необходимо принять более жесткие меры для пресечения несанкционированной уличной торговли. Об этом заявил глава города Алексей Силанов в ходе оперативного совещания в мэрии.

- Раз убеждения и протоколы не дают требуемого результата, необходимо изымать средства торговли и товар. Для этого нужно предусмотреть места хранения и расходы на их проведение. В соответствии с законом действовать, – сказал Алексей Силанов. – И параллельно решать вопрос о предоставлении дополнительных мест для торговли домашней сельхозпродукции для пожилых горожан.

Председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев, сообщил, что при проведении рейдов, помимо составления протоколов, рассматривается вопрос об изъятии до суда товара и средств торговли, вплоть до техники, на которой он подвозится. Он добавил, что «принципиально этот вопрос уже решен».

ИСТОЧНИК KP.RU