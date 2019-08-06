На Балтийском шоссе сбили мотоциклиста

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-06T17:05:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На Балтийском шоссе в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке по направлению в поселок им. А. Космодемьянского. По предварительной информации, водитель «Рено» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.

На место происшествия выезжала «скорая», медики доставили мотоциклиста в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU