2019-08-06T17:05:37+03:00
Общество

На Балтийском шоссе сбили мотоциклиста

Виктор Сергеев
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Фото: Сергей МоргуновФото: Сергей МоргуновФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На Балтийском шоссе в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на перекрестке по направлению в поселок им. А. Космодемьянского. По предварительной информации, водитель «Рено» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.

На место происшествия выезжала «скорая», медики доставили мотоциклиста в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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