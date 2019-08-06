На Балтийском шоссе сбили мотоциклиста
Фото: Сергей МоргуновФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На Балтийском шоссе в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на перекрестке по направлению в поселок им. А. Космодемьянского. По предварительной информации, водитель «Рено» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.
На место происшествия выезжала «скорая», медики доставили мотоциклиста в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU