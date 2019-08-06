2019-08-06T17:25:44+03:00
Общество

Мэрия: 15% торговых палаток на улицах Калининграда работают незаконно

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Пятнадцать процентов нестационарных торговых объектов на улицах Калининграда работают незаконно. Об этом заявил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев после оперативного совещания в мэрии во вторник, 6 августа.

Он заверил, что количество незаконных торговых объектов будет сокращаться.

- В этом заинтересована не только администрация города, горожане, которые жалуются нам, но и сами предприниматели, которые ведут свою деятельность легально, уплачивая все необходимые платежи и взносы. Общими усилиями мы эту ситуацию в ближайшее время выправим, - сказал Чернышев.

По его словам, незаконные палатки будут демонтированы либо в добровольном порядке, что зачастую и случается, либо силами подрядчика с последующей компенсацией.

- К нашей работе подключаются надзорные органы, которые принимают свои меры. В результате проведенной работы объекты демонтируют добровольно, - сообщил Евгений Чернышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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