На трассе Калининград-Нестеров построят новый надземный переход

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-06T17:53:49+03:00

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На трассе А-229 Калининград-Нестеров построят второй надземный переход. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Росавтодора.

Переход появится на 21-м километре трассы, сооружение позволит жителям поселка Ушаково безопасно пересекать оживленную проезжую часть в любое время суток.

Напомним, сейчас на трассе действует надземный переход в районе кардиоцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU