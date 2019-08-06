На трассе Калининград-Нестеров построят новый надземный переход
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На трассе А-229 Калининград-Нестеров построят второй надземный переход. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Росавтодора.
Переход появится на 21-м километре трассы, сооружение позволит жителям поселка Ушаково безопасно пересекать оживленную проезжую часть в любое время суток.
Напомним, сейчас на трассе действует надземный переход в районе кардиоцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU