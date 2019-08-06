Мэрия Калининграда: Оплачивать проезд банковской картой сейчас можно в автобусах только одного перевозчика

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-06T18:03:49+03:00

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В Калининграде в 80-ти процентах городских автобусов установлены уже установлены валидаторы, однако оплачивать билеты банковской картой сегодня можно только в автобусах компании «БалтТрансАвто». Об этом сообщил глава города Алексей Силанов.

Проезд на автобусах других перевозчиков можно оплатить транспортной картой «Волна» и наличными, также уже действуют так же электронные льготные проездные для пенсионеров.

В пресс-службе мэрии рассказали, что система электронного билета до сих пор проходит «испытательный срок», потому что нет синхронизации между банками.

- Программное обеспечение — это вещь достаточно сложная, технологическая, - отметил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. - Чтобы не было сбоев и чтобы минимизировать неудобства для пассажиров с точки зрения некорректной оплаты банковской картой, потому что возврат платежей — процесс достаточно сложный, мы приняли для себя решение, что сейчас «откатаем» на одном предприятии, попробуем. Потом последовательно будем запускать к оплате банковской картой и другие предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU