2019-08-06T18:23:27+03:00
Общество

В Калининградской области увеличилось количество вакансий и снизилась безработица

Виктор Сергеев
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В Калининградской области количество вакансий с начала года увеличилось более чем на 16 процентов - до 17,5 тысяч.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики, среди заявленных вакансий преобладают профессии обрабатывающего производства, оптовой и розничной торговли, здравоохранения и предоставления социальных услуг, операции с недвижимым имуществом, строительства и образования. При этом, доля рабочих профессий среди них уменьшилась с 68,3% до 65,9%.

В областную службу занятости обратились 13 196 человек, из них были трудоустроены 6 473 человека, в том числе 167 граждан пенсионного возраста, 194 гражданина предпенсионного возраста. Уровень трудоустройства составил почти 50%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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