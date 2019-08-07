Калининградские гребцы выиграли серебро и бронзу всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-07T10:09:12+03:00

Спортсмены показывали свои умения на озере в Московской области

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Национальные соревнования по гребле на байдарках и каноэ прошли на озере Бельское в Московской области и собрали 20 команд из регионов России.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, призерами соревнований стали и воспитанники калининградской «Морской школы».

Наши ребята завоевали серебро и бронзу в соперничестве каноэ-одиночки и байдарки-двойки.

Вторым из 30 каноистов не старше 17 лет стал Даниил Ранчешов.

У дуэта Ксении Тучковой и Дарьи Яковлевой третий результат среди дуэтов байдарочниц. Отмечается, что на полукилометре калининградки уступили экипажам из Воронежа и Бронниц пять.

ИСТОЧНИК KP.RU