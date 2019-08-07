Калининградские гребцы выиграли серебро и бронзу всероссийских соревнований
Спортсмены показывали свои умения на озере в Московской области
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Национальные соревнования по гребле на байдарках и каноэ прошли на озере Бельское в Московской области и собрали 20 команд из регионов России.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, призерами соревнований стали и воспитанники калининградской «Морской школы».
Наши ребята завоевали серебро и бронзу в соперничестве каноэ-одиночки и байдарки-двойки.
Вторым из 30 каноистов не старше 17 лет стал Даниил Ранчешов.
У дуэта Ксении Тучковой и Дарьи Яковлевой третий результат среди дуэтов байдарочниц. Отмечается, что на полукилометре калининградки уступили экипажам из Воронежа и Бронниц пять.
ИСТОЧНИК KP.RU