В Калининграде свыше 200 предпенсионеров получили сертификаты на переобучение

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-07T10:19:03+03:00

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206 жителей Калининградской области предпенсионного возраста получили образовательные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики. 47 человек уже приступили к обучению, четверо завершили.

Обучение предпенсионеров проводится, помимо образовательных сертификатов, самими организациями, заинтересованными в повышении квалификации своих работников. Работодателям из бюджета предоставляется субсидия с целью возмещения затрат на оплату стоимости обучения работника предпенсионного возраста. Ее размер составляет до 68,5 тысячи рублей.

На сегодняшний день заключены соглашения на переобучение 136 работников с такими организациями, как «Мираторг Запад», «Аэропорт «Храброво», «Автотор», «Автотор-Терминал», «Автотор Холдинг Менеджмент», «Автотортехобслуживание», «Эллада Интертрейд». Всего было выделено субсидий на 3,2 млн рублей.

- В 2019 году в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» предусмотрено переобучение 331 гражданина предпенсионного возраста, - отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU