2019-08-07T10:21:42+03:00
Происшествия

В Калининградской области за день обнаружили 13 боеприпасов времен войны

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжают находить боеприпасы времен войны. На этот раз обнаружили 13 единиц.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, 9 взрывоопасных предметов (ими оказались четыре 76-мм артиллерийских снаряда и пять 82-мм минометных мин) времен Великой Отечественной войны нашли на улице Советской в городе Гурьевске.

Еще один артиллерийский снаряд обнаружен в поселке Анечкино Гурьевского района.

Кроме того, три артиллерийских снаряда разного калибра было обнаружено в Калининграде на улице Хабаровской.

Все боеприпасы были вывезены для последующего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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