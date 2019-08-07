В Калининградской области за день обнаружили 13 боеприпасов времен войны
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжают находить боеприпасы времен войны. На этот раз обнаружили 13 единиц.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, 9 взрывоопасных предметов (ими оказались четыре 76-мм артиллерийских снаряда и пять 82-мм минометных мин) времен Великой Отечественной войны нашли на улице Советской в городе Гурьевске.
Еще один артиллерийский снаряд обнаружен в поселке Анечкино Гурьевского района.
Кроме того, три артиллерийских снаряда разного калибра было обнаружено в Калининграде на улице Хабаровской.
Все боеприпасы были вывезены для последующего уничтожения.
ИСТОЧНИК KP.RU