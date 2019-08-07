2019-08-07T10:27:18+03:00
Общество

Силанов потребовал снизить высоту бордюров на отремонтированных улицах в Калининграде

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде выявлены нарушения на отремонтированных в этом году тротуарах и придомовых территорий, в основном речь идёт о завышении бордюрного камня. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал председатель Общественного совета при главе города Альвидас Мулиуолис.

- В течение двух недель бордюрный камень следует привести в потребовал глава города Алексей СилановНе должны приниматься и оплачиваться работы, пока объект не будет обследован на предмет доступности среды для людей с ограничениями по здоровью».

Силанов распорядился разработать форму документа, который бы подписывали представители общественных организаций инвалидов о том, что не имеют претензии к ремонту того или иного тротуара или придомовой территории, и только тогда работы будут приняты и оплачены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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