Калининградец из ревности похитил кота своей бывшей подруги

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-07T10:36:15+03:00

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В Калининграде произошла очередная крутая разборка между «бывшими».

Получивший отставку у своей девушки 26-летний горожанин , тем не менее, не переставал дико ревновать свою подругу к каждому столбу. И однажды непрошеным гостем явился в ее квартиру, подозревая, что там обретется счастливый соперник в любви. Однако никого не обнаружил. И тогда зачем-то похитил кота хозяйки, а также мобильный телефон и наручные часы, которые обнаружил в помещении.

Больше всего опечаленная исчезновением своего питомца, калининградка обратилась в полицию.

- Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мобильник, часы, а главное – взятый в заложники кот были изъяты у задержанного и возвращены законной владелице. Ну а в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU