Туристы из Владимира спасли раненого лебедя в Балтийске

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-07T10:37:34+03:00

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В Балтийске туристы из Владимира спасли раненого лебедя. Об этом сообщают в группе «Типичный Балтийск» в ВК. Зооволонтеры поблагодарили оперативного дежурного и работников МЧС за молниеносную реакцию на обращение.

«Отдельное спасибо скромным героям Наталье и Максиму, гостям нашего города, приехавшим из Владимира. Люди просто гуляли по набережной и не смогли пройти мимо раненой птицы, нашли помощь, наблюдали, оставались с ней все время», - говорится в сообщении.

Туристы самостоятельно вытащили на берег птицу.

«Два крючка: один в ласте, один в бедре. Обмотан был весь, лапы изрезаны леской», – рассказали зоозащитники.

Лебедю оказали необходимую ветеринарную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU