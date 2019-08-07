2019-08-07T10:37:34+03:00
Дом. Семья

Туристы из Владимира спасли раненого лебедя в Балтийске

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Калининградские зоозащитники поблагодарили жителей Владимира Максима и Наталью.Калининградские зоозащитники поблагодарили жителей Владимира Максима и Наталью.Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"
Изменить размер текста:

В Балтийске туристы из Владимира спасли раненого лебедя. Об этом сообщают в группе «Типичный Балтийск» в ВК. Зооволонтеры поблагодарили оперативного дежурного и работников МЧС за молниеносную реакцию на обращение.

«Отдельное спасибо скромным героям Наталье и Максиму, гостям нашего города, приехавшим из Владимира. Люди просто гуляли по набережной и не смогли пройти мимо раненой птицы, нашли помощь, наблюдали, оставались с ней все время», - говорится в сообщении.

Туристы самостоятельно вытащили на берег птицу.

«Два крючка: один в ласте, один в бедре. Обмотан был весь, лапы изрезаны леской», – рассказали зоозащитники.

Лебедю оказали необходимую ветеринарную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций
Суд обязал собственника законсервировать историческую усадьбу Альтхоф-Рагнит в Немане
Минсельхоз предлагает калининградцам продавать яблоки и облепиху на переработку
В Неманском районе «Ауди» съехала в кювет: трое пострадавших
На границе у калининградцев изъяли полтора центнера мяса и молочки из Польши и Литвы
Приставы проведут горячую линию для калининградцев, столкнувшихся с беспределом коллекторов
Власти намерены установить все несанкционированные стоки в Гагаринский ручей
Мэрия: Гроза стала причиной перебоев со светом в Калининграде
С начала года в Калининградской области произошло 29 ДТП с велосипедистами
В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
В Калининграде 20 улиц и 2 СНТ остались без электричества
Калининградец борцовским приемом отправил собутыльника в реанимацию
В Светлогорске около ФОКа построят большую спортивную площадку