В Светлогорске около ФОКа построят большую спортивную площадку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-07T10:56:15+03:00

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Проект строительства большой спортивной площадки около ФОКа в Светлогорске получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

На новой площадке будет футбольное поле с игровой площадью 90х60 с искусственным покрытием, круговая беговая дорожка с резиновым покрытием, прямая беговая дорожка с резиновым покрытием, детская площадка для детей 4-14 лет, детская площадка для детей 1-4 года, а также освещение, скамейки, тротуары.

Строительство площадки начнется в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU