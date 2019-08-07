2019-08-07T11:02:43+03:00
Происшествия

Калининградец борцовским приемом отправил собутыльника в реанимацию

Двое жителей Балтийска решили отметить свое знакомство, но в процессе распития спиртного жестоко поссорились
Игорь ОРЕХОВ
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В Балтийске на одной из автобусных остановок встретились двое горожан. Друг с другом не знакомых, зато сильно нетрезвых. Оценив свое состояние, сошлись во мнении, что необходимо совместное «продолжение банкета». Вот только по ходу пьянки, как это нередко случается, между собутыльниками возник конфликт. Разрешился он тем, что 26-летний молодчик борцовским приемом швырнул 34-летнего оппонента наземь – головой в асфальт.

Травма оказалась столь серьезной, что пострадавшего пришлось срочно госпитализировать. Сейчас он находится в палате реанимации. И задержанный полицией победитель в схватке сильно интересуется здоровьем побежденного. Ведь если тот выживет, то есть шанс отделаться сроком до 8 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В противном случае сидеть придется гораздо дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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