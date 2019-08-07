В Калининграде 20 улиц и 2 СНТ остались без электричества

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-07T11:04:03+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 20-ти улицах и двух СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15 часов света не будет на пр-т Советский 285, СНТ «40 лет Победы», СНТ «Космос», ул. Габайдулина 58, ул. Лукашова.

До 18 часов электричество отключено на пр-т Мира 61, пр-т Победы 1-3, 2б, ул. Пушкина 4, 15, ул. Верхнеозёрная 1, ул. Голикова 6, ул. Гоголя 2,4, ул. Тургенева 2, 6, 12, 19, 23, 25 пер. Береговой 6, 9-11а (част. д/сад «Солнышко»), пер. Потёмкина 3-9, 10а, ул. Береговая 6-26, 15-19, 36, 39, ул. Курортная 103, 105, ул. Линейная 14-16, ул. Потёмкина 23 (д/сад №123), ул. Сержантская 19.

До 20 часов свет не будет на ул. К. Маркса 84а-118в, ул. Каштановая Аллея 68а, 73, ул. Чернышевского 51-61 (гимназия №1.

Подачу холодной воды планируется отключить в дом ул. Согласия 31 – с 9.30 до 15.00; ул. Фрунзе 17-21, ул. 9Апреля 5-7, 21а, ул. Клиническая 6-14а – с 9.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU