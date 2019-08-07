2019-08-07T11:07:27+03:00
Происшествия

В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали водителя, который сбил ребенка на велосипеде и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

12-летнего велосипедиста сбили 3 августа на Советском проспекте, водитель Опеля» с места происшествия скрылся. Сотрудники ГИБДД установили личность водителя – им оказался 20-летний житель Калининграда.

- Как пояснил сам водитель, он помог мальчику встать и дождался приезда его родителей. Однако в полицию о случившемся не сообщил, - сообщили в пресс-службе УМВД.

Теперь водителю грозит лишение прав на полтора года и арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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