2019-08-07T11:08:12+03:00
Происшествия

С начала года в Калининградской области произошло 29 ДТП с велосипедистами

Виктор Сергеев
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С начала 2019 года в Калининградской области произошло 29 ДТП с участием велосипедистов. В авариях 1 человек погиб, 28 - получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции отмечают, что возрастающее количество велосипедистов приводит к росту аварийности с их участием.

Так, с 2014 по 2017 год количество дорожных инцидентов с участием велосипедистов участилось более чем в 3 раза. А на 2017 год пришелся пик подобных аварий.

- В 2018 году наблюдалось снижение аварийности на 16%, однако имеющиеся цифры все равно впечатляют - в 74 авариях погибло 4 велосипедиста, еще 71 - получил ранения. Причиной каждой десятой аварии стало нарушение ПДД велосипедистом – пересечение проезжей части по пешеходному переходу не спешившись, - отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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