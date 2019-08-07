Мэрия: Гроза стала причиной перебоев со светом в Калининграде
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В Калининграде во вторник вечером из-за грозы произошло кратковременное понижение напряжения в электрической сети. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
О нарушении работы оборудования на объектах сообщили диспетчеры МП «Калининградтеплосеть», МПКХ «Водоканал», МКП «Калининград-ГорТранс».
В «Янтарьэнерго» сообщили, что «просадка» напряжения произошла после аварийного отключения на ТП 110 кВ, «О-13» Енино в Багратионовском районе при прохождении грозового фронта.
ИСТОЧНИК KP.RU