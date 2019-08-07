2019-08-07T12:26:57+03:00
Общество

Власти намерены установить все несанкционированные стоки в Гагаринский ручей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональные власти готовят проектно-сметную документацию для проведения работ по очистке Гагаринского ручья. Как сообщили «Комсомолке» в областном министерстве природных ресурсов и экологии, власти намерены установить все несанкционированные выпуски сточных вод в ручей и наказать нарушителей.

В министерстве отметили, что одним из основных загрязнителей ручья Гагаринского является ООО «Мираторг Запад».

- Предприятие представило план мероприятий по реконструкции очистных сооружений. Уже запланирован осмотр очистных сооружений. После получения заключения о состоянии очистных сооружений ведомство организует анализ проб воды из ручья, - заявили в министерстве природных ресурсов и экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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