2019-08-07T12:34:27+03:00
Общество

Приставы проведут горячую линию для калининградцев, столкнувшихся с беспределом коллекторов

Виктор Сергеев
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..Фото: Клопс.Ru
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В среду, 14 августа, калининградские судебные приставы проведу горячую линию для граждан, столкнувшихся с незаконными действиями коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Звонки будут приниматься по телефону горячей линии: 8 (4012) 924-924 с 10 до 17 часов.

Напомним, жаловаться на незаконные действия коллекторов граждане могут как в правоохранительные органы, таи и в Службу судебных приставов, которая с 1 января 2017 года наделена функциями контроля за деятельностью коллекторских агентств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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