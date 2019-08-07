На границе у калининградцев изъяли полтора центнера мяса и молочки из Польши и Литвы
За неделю сотрудники Росприроднадзора пресекли восемь попыток провести продукты в ручной клади и багаже в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
В пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой у 8 частных лиц обнаружили и изъяли более 157 килограммов молочной и мясной продукции. Изъятые продукты уничтожили.
- Причиной изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU