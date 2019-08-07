Минсельхоз предлагает калининградцам продавать яблоки и облепиху на переработку
.Фото: Александр Подгорчук
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Агрофабрика «Натурово» начала закупать у жителей Калининградской области яблоки и облепиху на переработку. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
Закупка фруктов у населения продолжится до конца осени. Сообщается, что в прошлом году жители области сдали на переработку более 1 миллиона тонн яблок. Это позволило предприятию произвести миллион литров яблочно-фруктовых и яблочно-ягодных соков.
Наиболее фрукты поставлялись из Краснознаменского и Нестеровского городских округов: 42 человека сдали каждый более 100 килограммов яблок.
ИСТОЧНИК KP.RU