2019-08-07T14:01:54+03:00
Общество

Минсельхоз предлагает калининградцам продавать яблоки и облепиху на переработку

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Агрофабрика «Натурово» начала закупать у жителей Калининградской области яблоки и облепиху на переработку. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Закупка фруктов у населения продолжится до конца осени. Сообщается, что в прошлом году жители области сдали на переработку более 1 миллиона тонн яблок. Это позволило предприятию произвести миллион литров яблочно-фруктовых и яблочно-ягодных соков.

Наиболее фрукты поставлялись из Краснознаменского и Нестеровского городских округов: 42 человека сдали каждый более 100 килограммов яблок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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