СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-07T14:11:51+03:00

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Суд обязал собственника законсервировать историческую усадьбу Альтхоф-Рагнит в Немане. Об этом сообщает пресс-служба Неманского городского суда.

С иском в суд обратился городской прокурор, который напомнил, что усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. При этом, все здания ансамбля усадьбы находятся в полуразрушенном и аварийном состоянии, а территория не ограждена. В результате суд обязал собственника законсервировать объект до 15 сентября.

Напомним, в апреле в усадьбе произошел пожар. Полиция установили, что это был умышленный поджог, который совершил 35-летний местный житель. Ранее судимый горожанин пытался похитить металлические конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU