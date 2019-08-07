2019-08-07T14:25:05+03:00
Общество

В Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде в ближайшие месяцы будут демонтированы 118 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

- Уже отыгран контракт на демонтаж, первая заявка исполнена, - сказал он. - В ближайшее время мы начнем работать по центру города, в том числе у гостиницы «Калининград» и на пр. Мира, там будут демонтированы достаточно большие конструкции.

По его словам, все эти конструкции находятся долгие годы незаконно, однако «пришло время положить этому конец».

Всего с начала года в Калининграде было демонтировано 2580 объявлений, 187 баннеров, 111 афиш, 128 штендеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец погасил задолженность по алиментам своим автомобилем
Перед Талпаками на трассе перевернулся песковоз
Калининградец разломал автомобиль пенсионера, который принял за такси
В Калининградский зоопарк приехала инспекция из стран Европы
В Куликово начался демонтаж ветряков
Наркоман из Санкт-Петербурга ограбил калининградский магазин
Светлогорск вошел в топ российских курортов по числу туристов на одного жителя
Председателя одного из комитетов мэрии Калининграда оштрафовали за волокиту
На борту парусника «Седов» побывал актер Андрей Мерзликин
На Куршской косе формируют добровольную пожарную команду
Калининградец совершил пять краж гаджетов из магазина электроники
Суд обязал собственника законсервировать историческую усадьбу Альтхоф-Рагнит в Немане
Минсельхоз предлагает калининградцам продавать яблоки и облепиху на переработку
В Неманском районе «Ауди» съехала в кювет: трое пострадавших
На границе у калининградцев изъяли полтора центнера мяса и молочки из Польши и Литвы
Приставы проведут горячую линию для калининградцев, столкнувшихся с беспределом коллекторов
Власти намерены установить все несанкционированные стоки в Гагаринский ручей
Мэрия: Гроза стала причиной перебоев со светом в Калининграде
С начала года в Калининградской области произошло 29 ДТП с велосипедистами
В Калининграде задержали водителя, который сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся
В Калининграде 20 улиц и 2 СНТ остались без электричества
Калининградец борцовским приемом отправил собутыльника в реанимацию
В Светлогорске около ФОКа построят большую спортивную площадку
Туристы из Владимира спасли раненого лебедя в Балтийске