В Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-07T14:25:05+03:00

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В Калининграде в ближайшие месяцы будут демонтированы 118 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

- Уже отыгран контракт на демонтаж, первая заявка исполнена, - сказал он. - В ближайшее время мы начнем работать по центру города, в том числе у гостиницы «Калининград» и на пр. Мира, там будут демонтированы достаточно большие конструкции.

По его словам, все эти конструкции находятся долгие годы незаконно, однако «пришло время положить этому конец».

Всего с начала года в Калининграде было демонтировано 2580 объявлений, 187 баннеров, 111 афиш, 128 штендеров.

ИСТОЧНИК KP.RU