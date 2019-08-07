В Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций
В Калининграде в ближайшие месяцы будут демонтированы 118 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.
- Уже отыгран контракт на демонтаж, первая заявка исполнена, - сказал он. - В ближайшее время мы начнем работать по центру города, в том числе у гостиницы «Калининград» и на пр. Мира, там будут демонтированы достаточно большие конструкции.
По его словам, все эти конструкции находятся долгие годы незаконно, однако «пришло время положить этому конец».
Всего с начала года в Калининграде было демонтировано 2580 объявлений, 187 баннеров, 111 афиш, 128 штендеров.
ИСТОЧНИК KP.RU