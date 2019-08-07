Калининградец совершил пять краж гаджетов из магазина электроники

СЕГОДНЯ 14:37 2019-08-07T14:37:41+03:00

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Калининградские полицейские задержали серийного магазинного вора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В одном из магазинов электроники обнаружилась недостача товаров на 46 тысяч рублей. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска обратили внимание на мужчину в капюшоне, который в течении пяти дней заходил в торговый зал, где похищал дорогостоящие малогабаритные аксессуары.

- Мужчина похитил 2 пары наушников и 5 портативных колонок. Установить его личность помогли особенности походки и телосложения. Им оказался ранее судимый за кражи 38-летний житель Гурьевского района, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и сообщил, что похищенное имущество продал, деньги потратил. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU